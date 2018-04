Facebook

Champions League, Atletico Madrid-Roma 2-0: le foto del match Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions, la Roma perde contro l'Atletico Madrid e deve rinviare la matematica qualificazione agli ottavi. Allo stadio Wanda Metropolitano finisce 2-0 per gli spagnoli, che sbloccano il match con una semirovesciata di Griezmann (69') e poi chiudono i conti con la rete di Gameiro all'85'. I giallorossi chiudono in 10 per l'espulsione di Bruno Peres (83'). >