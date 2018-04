Facebook

Champions, la Roma vola a Barcellona E' iniziato il countdown per Barcellona-Roma. I giallorossi hanno lasciato la capitale per affrontare l'andata dei quarti di finale di Champions League contro i bluagrana. E per il big match al Camp Nou Eusebio Di Francesco potrà contare anche sugli acciaccati Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini. "Sto bene, altrimenti, non partivo", ha detto il Ninja prima di imbarcarsi, tranquillizzando i tifosi giallorossi. >