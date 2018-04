Facebook

Champions, l'allenamento della Roma in vista dello Shakhtar Vigilia di Champions per la Roma: i giallorossi di Di Francesco, impegnati contro lo Shakhtar nell'andata degli ottavi di finale, hanno sostenuto l'allenamento di rifinitura a Kharkiv, allo stadio Metalist. Temperatura rigidissima ma terreno di gioco in perfette condizioni.