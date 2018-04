Facebook

Champions, Juve-Sporting 2-1: le foto Tre punti preziosi per la Juve nella terza gara di Champions League. Allo Stadium la squadra di Allegri batte 2-1 lo Sporting Lisbona e scavalca in classifica i portoghesi. Al 12' gli uomini di Jorge Jesus passano in vantaggio grazie a un autogol di Alex Sandro, poi Pjanic pareggia i conti al 29' con una perla su punizione. Nella ripresa Mandzukic firma la rete che decide il match all'84' su perfetto assist di Douglas Costa. >