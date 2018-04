Facebook

Champions, in semifinale la Roma pesca il Liverpool di Salah Nelle semifinali di Champions League la Roma se la dovrà vedere col Liverpool del grande ex Salah. E' questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La squadra di Di Francesco, unica italiana rimasta in corsa nelle Coppe europee, trova dunque gli inglesi di Klopp come ultimo ostacolo verso la finalissima di Kiev del 26 maggio. L'altra semifinale vedrà di fronte Bayern Monaco e Real Madrid. Per i giallorossi gara di ritorno all'Olimpico. >