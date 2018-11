Facebook

Champions, il Napoli attende il Psg: le foto della vigilia Vigilia piena di significati per il Napoli, che domani rivedrà Cavani al San Paolo nella notte in cui Buffon ritrova la Champions. La notte in cui gli azzurri potrebbero mettere le mani sul girone di ferro e pensare definitivamente che l'impresa è possibile se non addirittura fattibile.