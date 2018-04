Facebook

Champions, folla a Torino per l'arrivo del Real Grande entusiasmo a Torino per l'arrivo in città del Real Madrid, prossimo avversario della Juve in Champions League. Una grande folla si è radunata davanti all'albergo che ospita gli spagnoli. Manco a dirlo, il più acclamato è stato Cristiano Ronaldo.