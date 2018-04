Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions, ecco il pallone per la finale L'Adidas ha svelato il pallone con cui si giocherà la finale di Champions League 2018, in programma allo NSK Olimpiyskiy Stadium di Kiev il 26 maggio. Una delle novità principali riguardano i colori utilizzati: il brand tedesco, infatti, ha deciso di puntare sul giallo e blu, colori della bandiera dell’Ucraina, il paese ospitante. In nero troviamo la scritta “Final Kiev 2018 – Official Match Ball”. I loghi di Adidas e dell’UEFA Champions League, invece, compariranno nelle parti bianche del pallone. La sfera verrà messa in vendita al prezzo di 140 euro. >