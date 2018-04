Facebook

Champions: CR7 porta il Real ai quarti Il Real Madrid vola ai quarti di finale di Champions League. Dopo il 3-1 dell'andata, gli spagnoli vincono anche il match di ritorno per 2-1 al termine di una partita dominata in lungo e in largo. I gol tutti nella ripresa: apre una schiacciata di testa di Ronaldo al 51' (117° gol in Champions). I parigini rimangono in 10 (rossa Verratti), ma trovano il pari fortunoso di Cavani (71'). All'80' la chiude Casemiro. Pali di Asensio e Vazquez. >