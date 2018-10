Facebook

Cede la scala mobile, panico e feriti nella metropolitana di Roma È ceduta una scala mobile nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Coinvolti i tifosi del Cska Mosca, nella capitale per la partita con la Roma. A quanto ricostruito, alcune decine di tifosi sono scesi in metro per raggiungere lo stadio. Si vede che la scala mobile aveva preso una velocità eccessiva, molto maggiore di quella a fianco da dove viene ripreso il filmato. Alcuni passeggeri si gettano nella parte centrale della scala mobile per non cadere in basso, altri rallentano la caduta aggrappandosi ai corrimani. Ad un certo punto la caduta dei passeggeri si ferma, con alcuni che sono rimasti in piedi, altri schiacciati in basso. >