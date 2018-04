Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Bayern-Beskitas: Heynckes vede i quarti Tutto fin troppo facile per il Bayern Monaco che all’Allianz Arena stende il Besiktas nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. Gara in discesa per i baveresi dopo 16’ con l’espulsione di Vida, Müller spiana la strada al 43’. Nel secondo tempo non c’è storia: Coman firma il raddoppio al 53’, poi al 66’ ancora Müller cala il tris. Nel finale le due reti di Lewandowski (79’ e 88’). >