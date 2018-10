Facebook

Barcellona-Inter, Messi in tribuna al Camp Nou Braccio fasciato, cappellino blaugrana e un sorriso smagliante. Leo Messi è il grande assente di Barcellona-Inter a causa della frattura del radio rimediata in campionato, ma non ha voluto perdersi la partita dei propri compagni contro i nerazzurri e si è accomodato in tribuna al Camp Nou con il piccolo Thiago al suo fianco. "Stasera siamo 86mila più il Re" ha cinguettato il profilo Twitter ufficiale dei blaugrana. >