Youth League, Chelsea-Roma 0-2 A Stamford Bridge la Roma di Di Francesco proverà a trovare un risultato positivo, intanto, però, la Primavera giallorossa di Alberto De Rossi vince in casa dei pari età dei Blues per 0-2 nella terza giornata della Youth League, la Champions League dei giovani. Le reti portano le firme di Marcucci su rigore e di Valeau, grazie ad un errore del portiere del Chelsea. Un successo che vale ancora di più perchè interrompe l'imbattibilità del Chelsea nella competizione che durava dal 2014. In classifica, la Roma è ora a pari merito con Chelsea e Atletico Madrid a quota 6 punti.

