West Ham-Burnley: invasioni di campo e proteste contro il presidente Partita surreale quella tra West Ham e Burnley con i padroni di casa sconfitti 3-0 e in crisi nera. Durante la gara ci sono state tre invasioni di campo e diversi tentativi di aggredire il presidente degli Hammers in tribuna. Protesta plateale e globale dei fans del West Ham contro la proprietà. Molti tifosi, visti i tafferugli hanno abbandonato lo stadio. Era da diversi anni che in Inghilterra non si assisteva a scene del genere. Il patron David Gold è dovuto fuggire dallo stadio. >