Turchia: Gunes in ospedale colpito da un seggiolino Grave episodio di follia in Turchia. La semifinale di coppa tra Fenerbahce e Besiktas è stata sospesa dopo che l'allenatore della squadra ospite, Senol Gunes, è stato colpito alla testa da un seggiolino lanciato dagli spalti. La partita è stata fermata al 13' della ripresa sul risultato di 0-0 quando Gunes è caduto al suolo. Portato in ospedale - secondo quanto riferiscono i media turchi - gli è stata suturata una ferita con cinque punti. Anche il suo vice, Erdinc Gultekin, è rimasto ferito in una rissa che è scoppiata nel tunnel che porta agli spogliatoi. >