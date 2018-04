Facebook

Troppo rumore allo stadio: Werner, i tappi non bastano Un pubblico troppo rumoroso e una sostituzione che forse non ha precedenti. Timo Werner, attaccante del Lipsia, ha chiesto di essere sostituito al 30' del primo tempo durante il match col Besiktas alla Vodafone Arena di Istanbul. Il motivo è davvero inusuale: il 21enne tedesco non riusciva a sopportare il frastuono all'interno dello stadio. Troppo rumorosi i tifosi turchi, troppa confusione. "Ho provato a farmi dare dei tappi dalla panchina, ma la situazione non è cambiata", ha spiegato Werner. "Non riuscivo a concentrarmi, non mi sentivo bene. Non avevo mai visto un'atmosfera del genere". Werner ha accusato vertigini e quindi al 31' è stato sostituito da Klostermann. Non è la prima volta che i tifosi del Besiktas si fanno riconoscere per il proprio calore. Nel 2008 avevano battuto il record di rumorosità all'interno di uno stadio: nella partita di Champions contro il Liverpool era stato sfondato il muro dei 128 decibel. >