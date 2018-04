Facebook

Tragedia Astori: un minuto di silenzio al Camp Nou Anche al Camp Nou di Barcellona non è passata inosservata la notizia della tragedia che ha colpito Davide Astori, con la morte prematura del capitano della Fiorentina a soli 31 anni. Prima del big match della Liga tra Barcellona e Atletico Madrid è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del difensore italiano e di Quini, ex centravanti dei catalani. Particolarmente provato Diego Simeone, il cui figlio gioca proprio nella Fiorentina. >