Titolo Stella Rossa: il bus scoperto prende fuoco Non ci è scappato il morto e per fortuna tutto si è concluso senza conseguenze, ma durante la festa per il titolo della Stella Rossa è stata sfiorata la tragedia. Per le vie di Belgrado il pullman scoperto con a bordo la squadra biancorossa ha preso fuoco: colpa di alcuni fumogeni lanciati dalla tifoseria in festa. In pochi minuti sul piano superiore del mezzo sono divampate le fiamme che hanno velocemente coinvolto tutto il bus. >