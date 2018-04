Facebook

Superclasico: gioia Boca Nella Superliga argentina, la massima serie calcistica, il Boca Juniors ha battuto 2-1 il River Plate, nel tradizionale 'Superclasico'. A siglare le reti che hanno deciso il derby, il colombiano Cardona al 40' e l'uruguaiano Nandez al 72', mentre per il River gol della bandiera e del momentaneo pareggio è stato messo a segno dal capitano Ponzio al 68'. La partita è stata caratterizzata da una sfida iniziale sugli spalti tra le tifoserie, protagoniste di coreografie spettacolari ed è proseguita sul campo tra i giocatori. Sfida maschia con numerose ammonizioni, 10 in totale i cartellini gialli e 2 espulsioni, una per parte. >