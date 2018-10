Facebook

Suarez protagonista al Camp Nou, tripletta dedicata al figlio Lautaro Nella manita del Barcellona sul Real Madrid (5-1) nel Clásico del Camp Nou il migliore per distacco è Luis Suarez, autore di una tripletta e non solo. Il Pistolero si guadagna il rigore per il fallo di Varane e realizza il 2-0 dal dischetto. Poi è libero di scatenare la sua gioia e dare il benvenuto a Lautaro, il figlio nato da meno di una settimana. Pollice in bocca, invece, per festeggiare gli altri due gol: il colpo di testa del 3-1 e lo scavino a Courtois per il 4-1. In mezzo un palo clamoroso colpito di tacco al volo e la parata del portiere del Real Madrid a evitare il 6-1. >