Spagna, Piqué racconta la sua verità In Spagna proseguono le polemiche per la convocazione di Piqué dopo la sua presa di posizione a favore del referendum per l'indipendenza della Catalogna. Così oggi il difensore si è presentato in conferenza stampa per cercare di eliminare ogni tensione: "Sono qui da 15 anni, considero questa squadra come la mia famiglia e sono orgoglioso di essere in nazionale. Un indipendentista può giocare nella Spagna, non ho niente contro la Spagna". >