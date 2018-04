Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sangue e cuore: le nuove scarpe di Sergio Ramos Un difensore di raro talento con il vizio del gol, Sergio Ramos è a pieno diritto nell’elite del calcio. Per riconoscere ufficialmente e celebrare il suo valore, Ramos come Ronaldinho, Totti e Pirlo ora ha la “sua” edizione della Tiempo: Corazòn y Sangre. Ramos è stato coinvolto nella creazione del design della scarpa, alla quale ha aggiunto dettagli molto personali. Il bianco della pelle della tomaia è ispirato ai cavalli bianchi dell’Andalusia. Il nuovo logo SR4, posizionato sul tallone e all’interno della soletta, include un ferro di cavallo, tributo agli animali spagnoli. Il forte legame tra Ramos, Andalusia e la Spagna si può notare anche nei lacci dove sono riportate le 2 bandiere, oltre ai nomi dei suoi figli. Altri omaggi alla famiglia sono presenti sulla scarpa: la scritta “Familia” su ogni lato, “Rn’R” (Ramos and Pilar) sulla linguetta per amore della moglie. La coppia ha 2 figli: Sergio Jr e Marco. I loro nomi sono presenti nel logo apposto sulla sacca degli scarpini. Il logo SR4 è racchiuso in un cuore che sta a metà tra realismo e cubismo. Ramos - conosciuto anche come Noventa Y Ramos, per evidenziare la sua capacità di segnare allo scadere - ha voluto apporre anche il “90+” sulla scarpa. Nella parte mediale della scarpa la scritta “hambre, carácter, pasión”, mantra molto importante per Ramos che sta a rappresentare il suo modo di vivere il calcio e la sua volontà di lasciare un’eredità sul campo. Il colore del piatto suola è rosso che sfuma nell’oro e raffigura perfettamente il concetto di Corazón y Sangre. La Corazón y Sangre Tiempo sarà disponibile in 4.000 paia dal 19 dicembre su Nike.com, presso la Pop-Up House a Madrid e presso retailer selezionati. Ramos indosserà in campo la 0004 nella finale del Mondiale per club.

>