Russia 2018, Siria-Australia 1-1 A Malacca, in Malesia, la Siria pareggia 1-1 contro l'Australia nello spareggio mondiale. Si gioca su un campo neutro perchè nessun paese arabo ha accettato di ospitare la nazionale siriana. Grande entusiasmo fra i tifosi, per un risultato che mantiene vive, in vista del ritorno a Sydney, le speranze della Siria di arrivare ad un'incredibile qualificazione.

