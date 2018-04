Facebook

Russia 2018, la Nazionale dei grandi assenti Mancano ancora 9 squadre per completare il lotto delle 32 che prenderanno parte alla fase finale di Russia 2018, ma sono già tante le stelle bocciate che dovranno assistere al Mondiale davanti alla tv. A metterli insieme, per gioco, viene fuori una squadra niente male che, una volta trovato l'equilibrio, potrebbe seriamente vincere il titolo. In porta c'è Oblak (Slovenia - foto 1), il numero 1 dell'Atletico Madrid tra i migliori al mondo. La difesa a tre è formata dal tuttofare del Bayern Alaba (Austria - foto 2), dal centrale della Lazio de Vrij (Olanda - foto 3) e dal terzino del Napoli (Ghoulam - foto 4). Qualità e quantità nel centrocampo, con gli assi del Bayern Robben (Olanda - foto 5) e Vidal (Cile - foto 6), e gli 'italiani' Pjanic (Bosnia - foto 7) e Hamsik (Slovacchia - foto 8). Da favola il tridente formato da Sanchez (Cile - foto 9), dal romanista Dzeko (Bosnia - foto 10) e da Bale (Galles - foto 11). In panchina quella vecchia volpe di Mircea Lucescu (foto 12) che, chiamato ad agosto per portare la Turchia ai Mondiali, ha fallito l'obiettivo. >