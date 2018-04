Facebook

Russia 2018, il Perù è l'ultima qualificata Il Perù è l'ultima qualificata a Russia 2018. Nel match di ritorno del playoff contro la Nuova Zelanda, i sudamericani si impongono 2-0. A decidere all’Estadio Nacional di Lima, dopo l'andata senza reti in casa dei Socceroos, sono il destro di Farfan al 28' e la zampata in area di Ramos al 65’. Storica qualificazione per i padroni di casa, che parteciperanno per la quinta volta al Mondiale, dove mancavano dall’edizione in Spagna del 1982. >