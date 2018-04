Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Russia 2018: Francia e Portogallo qualificate, Grecia e Svizzera ai playoff Sono Francia e Portogallo le ultime due squadre europee qualificate direttamente per il Mondiale di Russia 2018. Giroud e Griezmann hanno regolato 2-1 la Bielorussia, mentre un'autorete di Djourou e il milanista Andre Silva hanno firmato il 2-0 decisivo contro la Svizzera. Elvetici ai playoff come la Grecia (4-0 a Gibilterra). Fuori dal Mondiale l'Olanda nonostante la doppietta di Robben: il 2-0 alla Svezia non basta, scandinavi allo spareggio. >