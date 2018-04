Facebook

Ronaldo nella sua Madeira con i trofei personali Tutti ai suoi piedi. Cristiano Ronaldo ha chiuso un 2017 indimenticabile, vincendo praticamente tutto. E così il portoghese ha posato con 15 dei suoi trofei personali tra cui 5 palloni d'oro, 2 Fifa The Best, un Fifa World Player of the Year, 3 UEFA Player of the Year and e quattro scarpe d'oro nella sua Madeira, nel giorno di Capodanno. "Il 2017 è stato un anno incredibile, a tutti i livelli". Su As ha commentato così il suo anno. "È una sensazione tremenda guardare avanti e vedere quello che ho fatto da quando ho cominciato a dare calci ad un pallone per le strade di Madeira". >