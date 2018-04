Facebook

Ricavi, Manchester United al top Il Manchester United sul tetto del mondo con 676,3 milioni di euro. I Red Devils alzano al cielo il Deloitte Football Money League 2018 per i ricavi della passata stagione. La squadra di Mourinho ha battuto per 1,7 milioni di euro il Real Madrid campione d'Europa e del mondo in carica. A completare il podio il Barcellona (648,3). La prima squadra italiana è la Juventus che chiude la top ten con ricavi per 405,7 milioni. A seguire l'Inter in quindicesima posizione con 262,1 (un grandissimo balzo avanti con 80 milioni di euro in più rispetto a un anno fa) e il Napoli quattro posizioni più giù con 200,7. Male il Milan che scivola dalla 16.esima posizione alla 21.esima: i ricavi nel giro di un anno sono scesi di 23 milioni di euro, da 214,6 a 191,7. Situazione non rosea anche per la Roma che ha perso la top 20 e ora insegue i rossoneri con 171,8 milioni. >