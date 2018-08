Facebook

Real, primo allenamento senza CR7 dopo 9 anni In casa Real Madrid è iniziato ufficialmente il post-Ronaldo. Julen Lopetegui ha diretto il primo allenamento dei campioni d'Europa, per la prima volta negli ultimi 9 anni senza il fenomeno portoghese passato alla Juventus. In attesa del rientro dei nazionali impegnati ai Mondiali, l'ex ct della Spagna ha potuto contare su 21 giocatori: Casilla, Luca, Lunin, Vallejo, Theo, Llorente, Ceballos, Benzema, Bale, Mayoral, Vinicius, Odegaard, Raúl de Tomás, Valverde, Óscar, Reguilón, Quezada, Sergio López, Javi Sánchez, León e Álex. Grande festa per Bale, festeggiato dai compagni per il suo 29° compleanno. >