Psg, Timothy Weah debutta contro il Troyes: le foto Prima partita in prima squadra per Timothy Weah, 18 anni appena compiuti, che oggi ha debuttato con il Psg durante il match di Ligue 1 contro il Troyes. Il figlio di George, ex centravanti del Milan e adesso presidente della Liberia, è entrato al 79' al posto di Lo Celso, sul risultato di 2-0 per i parigini. >