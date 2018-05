Facebook

Psg, Neymar si allena al centro Ooredoo Dopo il grave infortunio al piede riportato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, Neymar è rientrato a Parigi e nella giornata di sabato si è allenato all'Ooredoo, il centro sportivo del Psg. Per il brasiliano seduta in palestra e sulla sabbia per ritrovare il massimo della forma in vista dei Mondiali di Russia che scatteranno il 14 giugno. >