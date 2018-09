Facebook

Psg, marchio Jordan per la terza e la quarta maglia Presentata oggi a Parigi la collaborazione tra Jordan Brand e Paris Saint-Germain

Per la prima volta Jordan entra nel calcio e lo fa con il club francese. La terza e la quarta divista del PSG avranno il logo Jordan.

Il club debutterà con la divisa Jordan Brand il 18 settembre nella partita di Champions League.



Jordan Brand scende in campo anche nel calcio, per la prima volta, e sceglie proprio Parigi per questa svolta epocale.



“Jordan Brand e Paris Saint-Germain condividono una posizione di prestigio in ambito sportivo e stilistico, quindi quella con il club è una collaborazione che calza a pennello” Michael Jordan.



A Jordan fa eco il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi che sottolinea: “La partnership tra Paris Saint-Germain e Jordan Brand rispecchia l’ambizione di entrambi i brand di creare un connubio tra stile, performance e innovazione. Condividiamo molti valori con Jordan Brand, famoso in tutto il mondo per il suo retaggio sportivo e il suo design unico. Crediamo fortemente che questa partnership farà impazzire i nostri tifosi, ci aiuterà a raggiungere un’ulteriore fetta di pubblico e rafforzerà la nostra portata mondiale”.



Anche i parigini stessi nutrono un affetto particolare per il brand. “Negli Stati Uniti, se senti la parola Jordan, pensi subito a una partita di basket o a un evento hip-hop. A Parigi no, è tutt’altra cosa, “è Jordan” e non si limita solo ai giocatori di basket o alla community dell’hip-hop”, dice Laurent Nicolas Bourgeois, che, insieme al fratello gemello Larry Nicolas, forma l’acclamatissimo duo di ballerini Les Twins. “Siamo due dei più grandi tifosi di Jordan in tutto il mondo. È il nostro idolo”.



La collezione Jordan Brand x Paris Saint-Germain offre quindi sia capi performance sia lifestyle, arricchite da due divise da calcio special edition, scarpe e altre tipologie di capi. Le divise sono studiate sul telaio Nike Vaporknit Match, presentano una colorazione pulita in bianco e nero con accenni rossi e verranno usate dal club come terza e quarta maglia. La divisa per i portieri è di quel rosso acceso, tipico dei raggi infrarossi, che rimanda a uno dei colori storici di Jordan Brand. “Siamo molto contenti di mettere insieme queste due realtà così appassionate inserendo il Jumpman sul petto del Paris Saint-Germain per continuare a tener vivo l’entusiasmo per lo sport e lo stile a livello mondiale” dice Jordan. >