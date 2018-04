Facebook

Psg, Cavani re: miglior marcatore della storia del club Edinson Cavani entra nella storia del Psg: con il gol del momentaneo 1-0 sul Montpellier al Parco dei Principi l'attaccante uruguaiano è diventato il miglior marcatore della storia del club. Sono 157 le reti segnate in tutte le competizioni, una marcatura che gli ha permesso di scavalcare Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato a quota 156. Per Cavani una super esultanza, con maglia lanciata in regalo ai tifosi e conseguente ammonizione. >