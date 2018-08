Facebook

Psg, Buffon prende due gol al debutto Prima uscita per Gigi Buffon con la maglia del Psg. Il portiere ex Juve ha giocato il primo tempo dell'amichevole contro il Chambly (formazione che milita nella Terza Divisione francese), causando un rigore e subendo due gol. Per la cronaca i parigini, pieni zeppi di ragazzini, hanno perso 4-2.