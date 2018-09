Facebook

Premier: Tottenham-Liverpool 1-2, le foto del match Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham in Premier League. Gli Spurs, prossimi avversari dell'Inter in Champions, sono stati battuti in casa dal Liverpool 1-2. Tanti gli errori difensivi della squadra di Pochettino infilati prima da Wijnaldum al 40' e poi da Firmino al 54' a certificare un dominio territoriale della squadra di Klopp. Inutile il gol di Lamela al 93', per i Reds cinque vittorie su cinque in campionato. >