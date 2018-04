Facebook

Premier, Tottenham fermato dal West Ham Il derby di Londra che chiude la 22ª giornata di Premier League tra Tottenham e West Ham finisce 1-1 con due prodezze nella ripresa: prima Obiang (70') e poi Song (84'). Il Tottenham attacca a senso unico per tutto il match ma spreca un'ottima opportunità per avvicinare il Liverpool al quarto posto. Gli Spurs tirano però un sospiro di sollievo dopo aver anche rischiato di perdere la gara dopo essere passati in svantaggio. >