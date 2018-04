Facebook

Premier: spezza la gamba all'avversario e poi piange Momenti di grande commozione in Premier League nel match tra Everton e West Bromwich. Protagonisti l'attaccante del WBA Salomon Rondon e il centrocampista dei Toffees James McCarthy. Il primo, dopo aver spezzato la gamba al secondo in un intervento davvero fortuito (ha calciato il pallone proprio mentre il collega si opponeva con la gamba destra), è scoppiato in lacrime dopo essersi reso conto della gravità della lesione procurata al numero 16 irlandese. "James si è fratturato tibia e perone. Ha pagato a caro prezzo il suo coraggio e l'impegno. È un duro colpo per lui e per tutti noi" ha commentato a fine match il manager dei padroni di casa Sam Allardyce. >