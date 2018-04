Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Premier League: Chelsea spazzato via dal Tottenham La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana per il Chelsea di Antonio Conte. I Blues, in campo a Pasqua nel derby londinese contro il Tottenham, sono stati battuti 3-1 in casa dagli Spurs venendo rimontati dopo il vantaggio firmato da Morata. Il pareggio porta la firma di Eriksen, mentre nella ripresa la doppietta di Dele Alli regala l'allungo in campionato agli uomini di Pochettino. >