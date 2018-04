Facebook

Premier, Guardiola contro un avversario a fine gara Pep Guardiola ha dovuto sudare più del previsto contro il Southampton ma alla fine, al minuto 96 per la precisione, il Manchester City ha segnato e vinto, mandando a -8 lo United. Nervi tesi però per il tecnico catalano che a fine gara si è scagliato contro un avversario: le immagini mostrano Pep a muso duro verso Redmond. Intervistato sull'argomento l'allenatore ha spiegato: "Gli ho detto che l'anno scorso ci avevano distrutto con il loro gioco mentre quest'anno non hanno pensato a giocare ma solo a difendersi. Mi sarebbe piaciuto vederli giocare ma non hanno voluto farlo, hanno solo cercato di perdere tempo fin dal nono minuto". >