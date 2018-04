Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Premier: City campione, che festa all'Etihad Giornata di festa in casa Manchester City che ha festeggiato nel migliore dei modi la conquista della Premier League di settimana scorsa. La squadra di Guardiola ha battuto 5-0 lo Swansea e al triplice fischio i tifosi hanno invaso l'Etihad Stadium per festeggiare insieme ai propri beniamini. E non è mancato il solito coro da brividi Yaya-Kolo, motivetto dedicato ai due fratelli Touré che per anni hanno giocato insieme con i Citizens. >