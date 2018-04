Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Premier, Chelsea frenato in casa dal Leicester City: è 0-0 Si apre la 23ª di Premier League: battuta di arresto per il Chelsea di Conte in casa con il Leicester City. La gara termina a reti inviolate e la squadra di Puel in 10: doppio giallo per Chilwell. L’ultima della classe, Swansea City pareggia in casa del Newcastle 1-1, reti di Jordan Ayew (60’) e Joselu (68’). Balzo in avanti per il West Ham che batte l’Huddersfied Town 4-1 e supera in classifica la squadra di Wagner. >