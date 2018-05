Facebook

Portogallo: Porto in trionfo Dopo quattro anni di egemonia Benfica - che detiene il record di scudetto vinti, 36 - il Porto torna a vincere il campionato portoghese. Complice il pareggio senza reti tra Benfica e Sporting che lo seguono in classifica, la squadra di Sergio Conceicao non è più raggiungibile (82 punti contro 78 delle due rivali), e conquista il 28mo titolo della sua storia. >