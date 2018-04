Facebook

Polonia, tripletta storica per Lewandowski Una tripletta storica. Robert Lewandowski ha trascinato la Polonia nel larghissimo successo sul campo dell’Armenia con tre gol che gli permettono di diventare il miglior marcatore della storia della Nazionale polacca: 50 gol, due in più di Wlodzimierz Lubanski, che fra il 1963 e il 1980 ne segnò 48. Al momento l'attaccante del Bayern è anche il marcatore più prolifico di una fase di qualificazione europea (15 gol in 9 partite, uno in più di Milanovic e Ronaldo). >