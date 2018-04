Facebook

Playoff Russia 2018: vincono Croazia e Svizzera La Croazia di Dalic ha un piede e mezzo al Mondiale. Nell'andata del playoff, i balcanici non hanno avuto pietà della Grecia regolandola con un netto 4-1. Protagonista Kalinic con un gol e il rigore procurato di Modric, prima delle reti di Perisic e Kramaric. Per gli ellenici vano il timbro di Papastathopoulos. Nell'altro spareggio colpo grosso della Svizzera che in Nord Irlanda si è imposta 0-1 con il rigore - dubbio - di Rodriguez. >