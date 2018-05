Facebook

Pes 2019, sette nuovi campionati su licenza ufficiale Konami ha annunciato che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Si tratta di: Superliga danese, Liga NOS portoghese, Pro League belga, Super League svizzera, Ladbrokes Premiership scozzese, Superliga argentina e, in esclusiva su PES 2019, la Premier Liga russa. Tutte le squadre presenti in questi campionati appariranno in PES 2019 con la loro licenza ufficiale. Konami è particolarmente orgogliosa di aver siglato un accordo di esclusiva con la Premier Liga Russa: PES 2019 sarà l’unico videogioco di calcio a includere le licenze di tutti i club di questo torneo tra cui il CSKA Mosca, lo Zenit San Pietroburgo e lo Spartak Mosca. >