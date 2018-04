Facebook

Perù, in campo è rissa e amore insieme Episodio curioso in Perù dove la sfida tra Unión Comercio e Deportivo Municipal, valida per la quarta giornata del "Torneo de Verano", ha visto il difensore degli ospiti Adrian Zela e l'attaccante dei padroni di casa Juan Morales venire a contatto. All'inizio è "risa", poi ci scappa il bacio (provocatorio), e quindi è di nuovo rissa. L'arbitro, ovviamente, non ha potuto fare altro che espellere entrambi i calciatori. >