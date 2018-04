Facebook

Penarol, grave incidente per Viatri: ustionato dai fuochi d'artificio Brutto infortunio la notte di capodanno per l'attaccante argentino del Penarol, Lucas Viatri. Il 30enne è rimasto seriamente ferito al volto dopo l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio, riportando ustioni di primo grado al volto e una brutta escoriazione all'occhio sinistro. Le condizioni stanno migliorando ma per tornare in campo Viatri dovrà aspettare almeno due mesi. >