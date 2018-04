Facebook

Palla a Iniesta, la gabbia degli avversari Dietro ai tanti trionfi del Barcellona degli ultimi 15 anni ci sono fuoriclasse celebrati come Ronaldinho, Rivaldo e Messi, ma anche (e soprattutto) Andres Iniesta. Leader silenzioso fuori e dentro il campo, ogni volta che tocca palla l'intera squadra avversaria va in apprensione. Come dimostrano questi splendidi scatti, dove i rivali provano a formare una gabbia per fermare il più forte centrocampista del XXI secolo. >