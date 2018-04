Facebook

Neymar, riabilitazione vip Dopo l'operazione, per Neymar è iniziato il lungo periodo di riabilitazione per la frattura del quinto metatarso del piede destro. Un recupero da vip, che il brasiliano trascorrerà nella sua splendida residenza di Mangaritiba, una reggia extra lusso dal valore di 28 milioni di dollari. Costruita nel condominio di Portobello, la proprietà ha sei suites, sei posti auto, un eliporto, campi da tennis, cucine, una cantina sotterranea riscaldata, una Spa con idromassaggio, una sala massaggio, una moderna palestra e lo spazio di approdo anche per una grande barca. (Foto: Bossa Nova Sir/Sotheby's) >