Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Neymar in carrozzina E' più grave del previsto l'infortunio rimediato da Neymar. L'attaccante è volato in Brasile per essere operato al piede: "Neymar ha riportato una frattura al quinto metatarso, non è un'infrazione ma una frattura importante in un osso del piede (quello destro, ndr) - spiega Rodrigo Lasmar, medico della nazionale brasiliana -. L'operazione la faremo sabato mattina a Belo Horizonte, ma la fase di recupero comporta dai due mesi e mezzo ai tre". >